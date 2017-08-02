А труп закопал в муравейнике.

В суд передано уголовное дело в отношении 38-летнего отшельника из Верещагинского района. Его обвиняют в убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Обвиняемый жил в лесу более 5 лет. По версии следствия, в конце июня 2016 года он встретил 60-летнего грибника. Между мужчинами разгорелась ссора. Отшельник избил пенсионера, утопил его в реке, а тело затем закопал в муравейнике.

Останки убитого нашли местные жители в начале мая 2017 года.