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В Прикамье отшельник избил и утопил грибникаСегодня в 10:52

  • Текст

А труп закопал в муравейнике.

В суд передано уголовное дело в отношении 38-летнего отшельника из Верещагинского района. Его обвиняют в убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Обвиняемый жил в лесу более 5 лет. По версии следствия, в конце июня 2016 года он встретил 60-летнего грибника. Между мужчинами разгорелась ссора. Отшельник избил пенсионера, утопил его в реке, а тело затем закопал в муравейнике.

Останки убитого нашли местные жители в начале мая 2017 года.

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