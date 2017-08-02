Ущерб оценивается в 4,5 миллиона.

В Шале незаконно вырубили 1000 кубометров деревьев - березы, пихты, осины, липы, сосны и ели. Ущерб оценивается в 4,5 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, это сделали рабочие одного из местных предприятий по указанию мастера Александра Великанова. Руководитель заявил подчиненным, что у него имеется необходимая разрешительная документация.

Шалинский районный суд признал Великанова виновным в незаконной рубке леса (ч.3 ст.260 УК РФ). Его осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года. Ущерб взыскивается с мастера в рамках другого судебного процесса.