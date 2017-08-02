А затем позвонил в полицию.

В Когалыме по обвинению в двойном убийстве арестовали 31-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра, преступление было совершено 30 июля 2017 года. Работник производственной базы выпивал с двумя коллегами. Во время застолья он расправился с ними, а тела закопал на территории предприятия с помощью экскаватора. Затем обвиняемый позвонил в полицию и рассказал о случившемся.