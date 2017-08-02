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На Южном Урале братьев будут судить за убийство приятеляСегодня в 13:00

  • Текст

После ссоры в баре.

В Челябинскbй облсуд направлено уголовное дело в отношении двух братьев 21 и 23 лет. Молодых людей обвиняют в убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено 13 ноября 2016 года в Еманжелинске. Обвиняемые поругались с 30-летним знакомым, с которым выпивали в баре. Они вывезли его на окраину города, избили и зарезали. Тело убитого нашли на следующее утро.

Ранее по теме:
Двое южноуральцев зарезали приятеля после ссоры в баре

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