За 55 кило "синтетики".

Тюменский райсуд вынес приговор 24-летнему жителю Новосибирска, признав его виновным в наркоторговле в составе ОПГ и легализации денежных средств. Мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, в феврале 2016 года обвиняемый познакомился в Интернете с наркодельцом и начал работать на него, раскладывая синтетические наркотики по тайникам. Через некоторое время ему стали доверять межрегиональные поставки. К наркобизнесу он привлек двух приятелей.

В начале декабря 2016 года криминальное трио повезло на Урал 5 килограммов зелья. Злоумышленники разложили наркотики по тайникам в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Затем они забрали в уральской столице более 37 килограммов "синтетики", которую должны были развезти по другим городам. Злоумышленников повязали в Тюмени во время очередной закладки.

Спустя несколько дней после задержания в подвале дома обвиняемого нашли еще более 12,6 килограмма наркотиков. В общей сложности по делу было изъято 55 килограммов "синтетики".

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