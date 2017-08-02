×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменский суд отправил наркодельца из Новосибирска за решетку на 11 лет Сегодня в 13:24

  • Текст

За 55 кило "синтетики".

Тюменский райсуд вынес приговор 24-летнему жителю Новосибирска, признав его виновным в наркоторговле в составе ОПГ и легализации денежных средств. Мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, в феврале 2016 года обвиняемый познакомился в Интернете с наркодельцом и начал работать на него, раскладывая синтетические наркотики по тайникам. Через некоторое время ему стали доверять межрегиональные поставки. К наркобизнесу он привлек двух приятелей.

В начале декабря 2016 года криминальное трио повезло на Урал 5 килограммов зелья. Злоумышленники разложили наркотики по тайникам в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Затем они забрали в уральской столице более 37 килограммов "синтетики", которую должны были развезти по другим городам. Злоумышленников повязали в Тюмени во время очередной закладки.

Спустя несколько дней после задержания в подвале дома обвиняемого нашли еще более 12,6 килограмма наркотиков. В общей сложности по делу было изъято 55 килограммов "синтетики".

Ранее по теме:
В Тюмени будут судить новосибирца за 55 кило наркотиков

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лицей под угрозой реконструкции

Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×