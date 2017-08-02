Для жителя Невьянска.

Рецидивист из Невьянска получил три года колонии строгого режима за кражи церковной утвари и цифровой техники.

В конце апреля один из жителей города заявил в полицию о том, что из го дома вынесли сумку с цифровым фотоаппаратом, съемный объектив и вспышку к нему, планшет, часы и одежду. Общий ущерб составил почти 96 тысяч рублей.

Сыщики за сутки вычислили и задержали вора. Тот рассказал, что через открытое окно забрался в частный дом и украл технику. Ранее судимый мужчина добровольно вернул похищенное, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В ходе расследования установлено, что он также причастен к краже из дома священнослужителя икон Спаса и Николая Чудотворца, латунных и медных крестов и складней на 235 тысяч рублей.

Позже, войдя во вкус, злоумышленник похитил из часовни в деревне Сербишино серебряные нательные цепи и кресты, а также кольца, наперсный и напрестольный кресты. Ущерб составил почти 112 тысяч рублей.

Незадолго до суда он вернул часовне напрестольный крест стоимостью 100 тысяч рублей.