Из здания никого не выпускают.

Утром 2 августа 2017 года силовики нагрянули с обысками на сургутский хлебозавод.

"На хлебозаводе проходят оперативно-следственные действия. Работают сотрудники УМВД России по Сургуту при поддержке бойцов ОМОН. Более подробной информации пока нет", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель УМВД по ХМАО-Югра Софья Юсина.

По данным местных СМИ, сейчас рабочий процесс на заводе приостановлен. Из здания никого не выпускают.