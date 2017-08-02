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Чиновников Верхней Пышмы вызовут на допросСегодня в 15:28

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Из за "аварийной новостройки" в Кедровом.

Следственный отдел по Верхней Пышме СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, допущенной при реализации муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-служба ведомства.

По данным следователей, в ноябре 2014 года МБУ "Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма" заключило контракт с частной коммерческой организацией на выполнение работ по проектированию и строительству в поселке Кедровое (ГО Верхняя Пышма) жилых многоквартирных домов, предназначенных для расселения обитателей аварийного жилья. В мае 2016 года был подписан акт приемки законченного строительства объектов капитального строительства, а в июне 2016 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанных жилых домов.


Один из домов в Кедровом, "попавший" под уголовное дело. Фото: alshevskix.livejournal.com.

Однако вскоре оказалось, что новостройки не отвечают установленным требованиям. "В ходе следствия будут проводиться допросы сотрудников администрации городского округа, а также вышеуказанного муниципального бюджетного учреждения и частной коммерческой организации, допросы жильцов указанных домов. Решается вопрос с назначением соответствующих судебных экспертиз", сообщили в пресс-службе областного СКР.

Более детально о "недоделках" в этих домах рассказал в своем "Живом журнале" депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. По его словам, в одном из зданий (улица Пушкина,5) в конце июня из-за протечки обвалился потолок. При этом сам дом был сдан с опозданием на полтора года.


В одном из подъездов "аварийной новостройки" недавно обвалился потолок. Фото: alshevskix.livejournal.com.

В доме на Пушкина, 8 всю зиму не было отопления, из-за чего стены отсырели и покрылись плесенью. При этом жильцы исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги. А в соседнем поселке Соколовка, где также строится жилье по этой программе, нарушены требования проектной документации по защите основания объекта от воды, а строительный котлован частично подтоплен.

В феврале 2017 года прокуратура Свердловской области провела проверку объекта на Пушкина, 8, после чего вынесла предписание об устранении нарушений в адрес застройщика дома - компании "СК "Интег". А в июне, когда выяснилось, что нарушения не устранены, прокуратура подала судебный иск и на застройщика, и на заказчика строительства в лице МБУ "Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма". Об этом сообщил в официальном ответе на имя депутата Альшевских прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Как пояснил "Уралинформбюро" парламентарий, он на протяжении 4 лет обращал внимание областных и городских властей на состояние дел в этой сфере. "Прокуратура провела проверку и нашла основания для возбуждения уголовного дела. Ведь это президентская программа и федеральные деньги", — заявил он. Впрочем, по словам Альшевских, такое вопиющее положение дел со строительством жилья для переселенцев наблюдается сегодня не только в Верхней Пышме, но и в других городах региона, например, в Камышлове.

Следует добавить, что на днях врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос о передаче функций по переселению из аварийного жилья от муниципалитетов на областной уровень. По мнению главы региона, далеко не у всех администраций муниципальных образований хватает квалификации, кадрового ресурса и компетенций, чтобы контролировать исполнение подрядчиками своих обязательств.

Ранее по теме:
В Первоуральске и Камышлове тормозит программа переселения из трущоб

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