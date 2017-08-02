За мошенничество.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор одному из главных участников "цыганской" перестрелки Дмитрию Пестрикову (цыган Дима) и его подельнику Николаю Богданову. Мужчины признаны виновными в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Обоих отправили на год в колонию общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, весной 2015 года Пестриков подыскал ведущего асоциальный образ жизни екатеринбуржца, который владел квартирой на улице Минометчиков. Обвиняемый втерся в доверие к мужчине, пообещав помощь с трудоустройством и в борьбе с алкоголизмом. Цыган Дима получил ключи от квартиры, паспорт и документы о праве собственности. Все это он передал Богданову.

Последний нашел подставное лицо - Александра Ярошевича - и вклеил его фото в паспорт собственника квартиры. Затем через нотариальную доверенность обвиняемые продали жилье за 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Ярошевича выделено в отдельное производство в связи с его состоянием здоровья.

Следует напомнить, что цыган Дима также проходит фигурантом по делу о перестрелке на улице Депутатской, которая произошла вечером 3 сентября 2016 года. Вечером к дому предпринимателя Олега Шишова приехало 16 вооруженных мужчин. На подмогу хозяину подоспели братья Александр и Алексей Дутовы. Последний открыл огонь.

Погибли 2 человека из числа незваных гостей, еще семеро были ранены. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Массовые беспорядки". В настоящее время арестованы 9 участников бойни. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.

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