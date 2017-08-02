Зачинщика "цыганской" бойни в Екатеринбурге отправили на год в колониюСегодня в 14:55
- Текст
За мошенничество.
Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор одному из главных участников "цыганской" перестрелки Дмитрию Пестрикову (цыган Дима) и его подельнику Николаю Богданову. Мужчины признаны виновными в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Обоих отправили на год в колонию общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, весной 2015 года Пестриков подыскал ведущего асоциальный образ жизни екатеринбуржца, который владел квартирой на улице Минометчиков. Обвиняемый втерся в доверие к мужчине, пообещав помощь с трудоустройством и в борьбе с алкоголизмом. Цыган Дима получил ключи от квартиры, паспорт и документы о праве собственности. Все это он передал Богданову.
Последний нашел подставное лицо - Александра Ярошевича - и вклеил его фото в паспорт собственника квартиры. Затем через нотариальную доверенность обвиняемые продали жилье за 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении Ярошевича выделено в отдельное производство в связи с его состоянием здоровья.
Следует напомнить, что цыган Дима также проходит фигурантом по делу о перестрелке на улице Депутатской, которая произошла вечером 3 сентября 2016 года. Вечером к дому предпринимателя Олега Шишова приехало 16 вооруженных мужчин. На подмогу хозяину подоспели братья Александр и Алексей Дутовы. Последний открыл огонь.
Погибли 2 человека из числа незваных гостей, еще семеро были ранены. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Массовые беспорядки". В настоящее время арестованы 9 участников бойни. В апреле 2017 года в лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из них - Илья Ходаков.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге под суд отдали зачинщика "цыганской" бойни
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:30
Бывший главный архитектор Сургута попал под "уголовку"
За 13-миллионный ущерб администрации.Сегодня в 15:28
Чиновников Верхней Пышмы вызовут на допрос
Из за "аварийной новостройки" в Кедровом.Сегодня в 15:15
Россиянам светит интернет по-северокорейски
После введения фильтрации трафика.Сегодня в 14:55
Зачинщика "цыганской" бойни в Екатеринбурге отправили на год в колонию
За мошенничество.Сегодня в 14:49
Сдвинуть с места помои "Водоканала" поможет суд
По требованию прокуратуры.Сегодня в 14:41
На Среднем Урале банкротят крупного дорожного бизнесмена
Андрея Огибенина.Сегодня в 14:39
Экс-тренер "Урала" подался за Павлюченко в "Арарат"
Там его ждет повышение.Сегодня в 14:21
Ворованные иконы и кресты потянули на три года колонии
Для жителя Невьянска.Сегодня в 14:16
Холманских "вызвал на ковер" губернаторов Югры и Ямала
Они ответят за лесные пожары.Сегодня в 14:12
Екатеринбург стал для китайцев "мостом" в Париж
Прагу и Рим.Сегодня в 13:48
В Екатеринбург съедутся 50 уральских атлетов
На чемпионат по воркауту.Сегодня в 13:33
Силовики нагрянули с обысками на сургутский хлебозавод
Из здания никого не выпускают.Сегодня в 13:24
Тюменский суд отправил наркодельца из Новосибирска за решетку на 11 лет
За 55 кило "синтетики".Сегодня в 13:15
Южный Урал бьет рекорды по бракам
За июль появилось 3 689 новых семей.Сегодня в 13:00
На Южном Урале братьев будут судить за убийство приятеля
После ссоры в баре.
Главные новости
- Сегодня в 15:28Чиновников Верхней Пышмы вызовут на допрос
- Сегодня в 14:55Зачинщика "цыганской" бойни в Екатеринбурге отправили на год в колонию
- Сегодня в 14:16Холманских "вызвал на ковер" губернаторов Югры и Ямала
- Сегодня в 14:12Екатеринбург стал для китайцев "мостом" в Париж
- Сегодня в 13:33Силовики нагрянули с обысками на сургутский хлебозавод
Аналитика
Лицей под угрозой реконструкции
Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.