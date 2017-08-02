За 13-миллионный ущерб администрации.

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации Алексея Фокеева. Он подозревается в превышении полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

В 2014 году с ООО "Строительная компания "СОК" был заключен муниципальный контракт на приобретение школы со всей документацией, мебелью и инвентарем. По данным следствия, Фокеев боялся нарушить сроки и подписал акт приема-передачи без фактического принятия и проверки членами комиссии.

В дальнейшем оказалось, что в школу не было поставлено оборудование на сумму свыше 12 миллионов рублей, а часть инвентаря оказалась бракованной. Подрядчик же отказался исполнять обязательства, ссылаясь на подписанный акт приема-передачи. По оценкам администрации, был причинен 13-миллионный ущерб.

Расследование дела продолжается. В строительной компании были проведены обыски.