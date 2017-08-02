Назначены предварительные слушания.

8 августа 2017 года в Замоскворецком суде Москвы состоятся предварительные слушания по делу в отношении экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Заседание начнется в 9.30, пишут федеральные СМИ.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", бывшего министра обвиняют во взяточничестве. Его задержали в ноябре 2016 года при получении миллиона долларов. По данным следствия, это часть взятки от "Роснефти" за положительную оценку сделки по покупке 50% акций "Башнефти".

В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.

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