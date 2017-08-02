В палатке.

В Кунгурском районе по подозрению в убийстве 63-летнего мужчины задержали трех местных жителей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, погибший временно жил в палатке на территории села Бым. 29 июля 2017 года к нему пришли трое малознакомых мужчин. Во время застолья разгорелся конфликт, и подозреваемые подожгли пенсионера.

Спустя некоторое время мужчину с ожогами нашли на берегу пруда. Его доставили в реанимацию, где он вскоре скончался.

Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Одного из них арестовали, двое других пока находятся в ИВС.