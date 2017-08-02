Трое пермяков сожгли пожилого туристаСегодня в 16:38
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В палатке.
В Кунгурском районе по подозрению в убийстве 63-летнего мужчины задержали трех местных жителей.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, погибший временно жил в палатке на территории села Бым. 29 июля 2017 года к нему пришли трое малознакомых мужчин. Во время застолья разгорелся конфликт, и подозреваемые подожгли пенсионера.
Спустя некоторое время мужчину с ожогами нашли на берегу пруда. Его доставили в реанимацию, где он вскоре скончался.
Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Одного из них арестовали, двое других пока находятся в ИВС.
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