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Полицейских Тазовского района заставили возбудить дело из-за убийства белых медведейСегодня в 17:07

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Занесенных в Красную книгу.

На Ямале возбудили уголовное дело из-за убийства шести белых медведей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Трупы животных были найдены в июле 2017 года членами экспедиции "Российский центр освоения Арктики". Рядом с особями лежали стреляные гильзы.

Сообщение поступило в ОМВД по Тазовскому району 24 июля 2017 года, однако полицейские не стали возбуждать дело. Прокуроры внесли представление начальнику территориального ОМВД, и 1 августа дело все-таки завели по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).

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