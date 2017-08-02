Частично.

2 августа 2017 года Свердловский облсуд частично снял арест со счетов экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича. "Речь идет о трех счетах в разных банках. Суд не стал арестовывать их целиком, а только конкретную сумму. Но назвать цифру мы не можем, это - конфиденциальная информация", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Также сегодня адвокаты Юревича пытались обжаловать решение о возбуждении уголовного дела против него. Суд им в этом отказал.

Михаила Юревича обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с января 2011 по январь 2014 года он получил не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам. Ранее против экс-губернатора было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Также Юревичу вменяют подстрекательство к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд заочно арестовал Юревича, который сейчас находится в Лондоне.

Ранее по теме:

Следствие требует лишить Юревича денег и недвижимости

Юревич оспаривает свой арест в Верховном суде РФ