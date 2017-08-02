Пермячку "заперли в квартире" за убийство дочериСегодня в 20:05
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Сразу после рождения.
27-летняя жительница Перми признана виновной в убийстве новорожденной дочери. Преступление было совершено в декабре 2016 года.
Мать двоих детей забеременела в третий раз и, заранее зная, что ребенка оставлять не будет, не стала вставать на учет в женскую консультацию. Чтобы скрыть появление малыша на свет, женщина уехала к подруге в Левшино и там вызвала преждевременные роды. Новорожденную дочь пьяная мать положила в ванну с водой - девочка утонула, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда Перми.
По данным Следственного комитета, тело мать отвезла в гараж, планируя закопать позже. Об убийстве девочки в полицию заявила подруга женщины, случайно узнавшая о произошедшем.
Дело рассматривалось в особом порядке. Признавшая свою вину пермячка получила за убийство новорожденной дочери 4 года ограничения свободы - ей нельзя покидать пределы города, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать квартиру с 22.00 до 06.00, а также посещать увеселительные места и заведения. Приговор еще не вступил в силу.
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