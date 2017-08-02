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В Екатеринбурге ищут очевидцев падения женщины с коляскойСегодня в 18:55

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Из автобуса.

В Екатеринбурге ищут свидетелей падения из автобуса №64 женщины с ребенком в коляске.

Происшествие случилось вечером 1 августа 2017 года в районе остановки "Заводская". Горожанка с коляской пыталась выйти из транспорта, однако шофер не захотел ждать и начал движение с открытыми дверями. На просьбы пассажиров остановиться он лишь закрыл дверь, отчего женщина выпала на дорогу, и быстро уехал.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи возбудили уголовное дело. Оно пока бесфигурантное - личности пострадавшей и водителя устанавливаются.

Любую информацию об инциденте можно сообщить в городской отдел ГИБДД по телефону +7-912-263-30-03, рассказали "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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