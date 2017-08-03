Отказавшиеся принять от нее заявление.

Индустриальный райсуд Перми вынес приговор 38-летнему местному жителю, признав его виновным в избиении матери до смерти из-за денег. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме (самый жесткий режим, - прим.ред.), а остальной срок - в колонии особого режима, передает "Уралинформбюро".

В ходе судебного процесса выяснилось, что пожилая женщина неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сына, однако стражи порядка не усмотрели состава преступления.

"Признаков состава преступления, административного правонарушения, либо иных правонарушений сотрудниками полицией установлено не было. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по халатности. Если все-таки дело дойдет до суда, это не один человек и не два, а скорее всего, и участковый уполномоченный будет привлечен, и кто-то из руководящего состава отдела полиции", - сообщил в интервью телеканалу "Рифей" помощник прокурора Индустриального района Антон Абитов.