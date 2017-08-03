Выделенных на ремонт школы.

В Прикамье бывшего руководителя МКУ "Управление капитального строительства" (УКС) подозревают в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт школы №8 в Краснокамске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края, подозреваемый заключил договоры с подрядной организацией на технадзор и ремонт системы отопления и чердачного перекрытия. Несмотря на то, что работы выполнены не были, руководство МКУ подписало акт приемки и перечислило подрядчику более 189 миллионов рублей.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.