Уклонившись от уплаты налогов.

Борцы с коррупцией выявили 2 свердловские компании, не уплатившие налоги на сумму более 25 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в первом случае директор компании, связанной с ремонтно-реставрационными работами, предоставил ложные сведения в декларациях за 2011 год. Объем неуплаченных налогов превысил 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов". Уклонисту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Во втором случае руководитель екатеринбургской фирмы, осуществляющей капремонт и реконструкции зданий, "зажал" свыше 5 миллионов рублей. Деньги уклонист положил в свой карман, перечислив их по договорам займа на личный счет. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей налогового агента".