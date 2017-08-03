×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские бизнесмены оставили бюджет без 25 миллионов рублейСегодня в 11:42

  • Текст

Уклонившись от уплаты налогов.

Борцы с коррупцией выявили 2 свердловские компании, не уплатившие налоги на сумму более 25 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в первом случае директор компании, связанной с ремонтно-реставрационными работами, предоставил ложные сведения в декларациях за 2011 год. Объем неуплаченных налогов превысил 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов". Уклонисту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Во втором случае руководитель екатеринбургской фирмы, осуществляющей капремонт и реконструкции зданий, "зажал" свыше 5 миллионов рублей. Деньги уклонист положил в свой карман, перечислив их по договорам займа на личный счет. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей налогового агента".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Невьянцы из трущоб

Невьянцы из трущоб

Дождутся ли расселения?

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×