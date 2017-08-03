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Двое свердловчан расправились с женщиной ради 66 тысячСегодня в 12:49

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Им грозит пожизненное.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении двух жителей поселка Марсяты (Серовский район). В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации убийства, убийстве, разбое и вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Осенью 2016 года мужчины задумали расправиться с жительницей Серова, которая торговала продуктами и принимала цветной металл. Обвиняемые привлекли подростка, который должен был договориться с жертвой о встрече под предлогом сдачи металлолома.

Когда женщина вышла на улицу, один из обвиняемых напал на нее сзади и несколько раз ударил кочергой по голове. Затем подельники завладели ее имуществом на 66 тысяч рублей и скрылись. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Следует отметить, что уголовное дело в отношении подростка выделено в отдельное производство.

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