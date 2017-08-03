В наручники заковали 7 человек.

Свердловские полицейские задержали семерых членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве и мошенничестве в сфере автострахования.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, предполагаемый лидер группы - 35-летний гражданин ближнего зарубежья. Ранее он был судим за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году.

По данным правоохранителей, преступники покупали дорогие иномарки в регионах РФ, страховали их и подыскивали лиц для оформления несуществующих аварий. Другие члены группы изменяли внешний вид авто, имитируя последствия ДТП. Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий.

Задержанные могут быть причастны к совершению 20 фактов мошенничества, ущерб от которых составляет около 10 миллионов рублей. Кроме того, им вменяют вымогательство с угрозой применения оружия.