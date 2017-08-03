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В Урае преступники "нарвались" на хозяина ограбленного ими домаСегодня в 14:05

  • Текст

Когда вызвали такси.

В Урае мужчина задержал грабителей, когда те выносили имущество из его собственного дома. Чтобы увезти награбленное злоумышленники вызвали такси. Приехавший водитель и оказался собственником жилья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД по ХМАО-Югре. Мужчина позвонил в полицию и остался ждать, когда злоумышленники загрузят все имущество.

Как выяснилось, несколько дней назад в дом проник 52-летний приезжий мужчина. Найдя там алкоголь, он решил задержаться. Затем приготовил вещи для похищения и вернулся в свой родной поселок. Там сообщил пасынку о пустующем доме. "На дело" молодой человек взял своего приятеля.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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