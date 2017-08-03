Также он заплатит компенсацию.

3 августа 2017 года Тобольский горсуд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признав его виновным в разбойном нападении на магазин. Он проведет 4,5 года в колонии строгого режима. Также мужчина должен выплатить 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступление было совершено днем 5 июня 2017 года в магазине "Пивзаправка" в 9 микрорайоне. Подсудимый хотел выпить, но у него не было денег. В магазине он схватил 11-летнюю дочь продавщицы, приставил к ее шее нож и потребовал налить ему пива в большую тару. Получив около 6 литров пенного, мужчина скрылся. В тот же день его задержали по горячим следам.

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