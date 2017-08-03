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В Чебаркуле ищут напавшего на 9-летнюю девочку педофилаСегодня в 14:40

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С крестом на кисти.

2 августа 2017 года в Чебаркуле неизвестный надругался над 9-летней девочкой, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В настоящее время ведется розыск преступника. Местные жители распространяют в соцсети фоторобот. А в мессенджере Viber пользователям пришло сообщение: "Некий мужчина на вид 40 лет черноволосый с сединой был одет в серую или белую ветровку-мастерку синяя футболка джинсы, на левой кисти наколка толи крест звезда. Пристовал - домогался до малолетней девочки, угрожал ножом. Будьте добры, смотрите по сторонам" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).


Фото: Ирина Никифорова | vk.com

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