С крестом на кисти.

2 августа 2017 года в Чебаркуле неизвестный надругался над 9-летней девочкой, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В настоящее время ведется розыск преступника. Местные жители распространяют в соцсети фоторобот. А в мессенджере Viber пользователям пришло сообщение: "Некий мужчина на вид 40 лет черноволосый с сединой был одет в серую или белую ветровку-мастерку синяя футболка джинсы, на левой кисти наколка толи крест звезда. Пристовал - домогался до малолетней девочки, угрожал ножом. Будьте добры, смотрите по сторонам" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).



Фото: Ирина Никифорова | vk.com