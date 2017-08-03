Решается вопрос об аресте.

В Нижневартовске задержали подозреваемого в надругательстве над малолетним ребенком. Ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Преступление было совершено вечером 30 июля 2017 года в подъезде дома на улице Менделеева. Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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