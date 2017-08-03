Из-за хищения 18,5 миллиона рублей пайщиков.

В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении строителей ЖК "Западный".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в сентябре 2013 года ООО "Строительная Компания Малоэтажного Домостроения" заключило с ООО "ВВК" договор генерального подряда на возведение жилого комплекса в квадрате улиц Институтская – Барклая - Тимофеева-Ресовского – Серафимы Дерябиной.

По условиям договора, застройщик должен был перечислить подрядчику 10% от стоимости работ, остальные 90% "ВВК" получала в виде паев на квартиры с предоставлением необходимых документов для оформления права собственности на данное жилье. Продавать помещения можно было только после завершения строительства.

ООО "ВВК" затянуло работы. При этом директор компании и его заместитель заключили договоры с потенциальными покупателями с обязательством по передаче права требования пая в виде квартир в ЖК "Западный". Таким образом они присвоили себе 18,5 миллиона рублей, полученных от 10 пайщиков.

Дело будет рассматриваться в Верх-Исетском райсуде.