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14 августа 2017 года состоятся прения сторон по делу экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко, которого обвиняют в получении взятки в значительном размере. Заседание начнется в 14.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Верх-Исетского райсуда.

По данным следствия, 21 февраля Бреденко получил 150 тысяч рублей от местного бизнесмена за общее покровительство при исполнении муниципального контракта на санитарное содержание территории района в 2016 году. Стоимость работ по контракту составляет более 15 миллионов рублей.

В ходе состоявшегося 3 августа заседания были допрошены некоторые свидетели, а также сам Бреденко. Он заявил, что деньги ему передали на покупку конфет и цветов на 8 Марта. Также, по словам обвиняемого, его вынудили подписать признательные показания, угрожая более "тяжелой" статьи.

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