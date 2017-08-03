Которые продал за 7000 рублей.

В Асбесте по подозрению в двойном убийстве задержали 28-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 26 апреля 2017 года в поселке Изумруд (Малышевский ГО). Подозреваемый без приглашения пришел домой к знакомой семейной паре и до смерти избил металлической трубой 27-летнего молодого человека и 25-летнюю девушку. Затем он забрал из тумбочки две раритетные монеты, поджег дом и скрылся. Впоследствии злоумышленник продал украденное за 7000 рублей.

Подозреваемый пешком дошел до Асбеста, собрал вещи и уехал в Екатеринбург. Оттуда он перебрался в другой регион, однако спустя некоторое время вернулся в Асбест.

Мужчину арестовали до 27 сентября. В ближайшее время предъявят обвинение.