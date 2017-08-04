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В Перми передано в суд дело о жестоком убийстве школьницы03 августа в 17:26

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Материалов набрали на 4 тома.

В Пермский краевой суд передано 4 тома материалов уголовного дела в отношении 46-летнего рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании и убийстве ученицы бизнес-школы. В ходе расследования было проведено множество судебных экспертиз и опрошено большее количество людей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, 2 марта 2017 года в Мотовилихинском районе Перми водитель одной из городских служб такси похитил 10-летнюю школьницу, шедшую с занятий домой. Он запихал девочку в рабочий автомобиль и вывез в безлюдное место, где в машине изнасиловал ребенка и надругался над ней. Затем похититель убил свою жертву, а тело закопал в снегу в 75 километрах от краевого центра.

Однако уже на следующий день злоумышленник был пойман. Он сознался в убийстве и показал, где спрятал труп.

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