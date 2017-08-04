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Бухгалтер похитила у тюменского "Велоцентра" 68 миллионов 03 августа в 18:26

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Обанкротив предприятие.

В Тюмени суд признал экс-бухгалтера ООО "Велоцентр" и ее сообщника виновными в мошенничестве и отмывании денег. З2-летняя женщина и ее 29-летний подельник получили по 5 и 7 лет колонии общего режима соответственно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с февраля 2011 по июнь 2014 года пара похитила у "Велоцентра", торговавшего спортивным инвентарем в Тюменской, Омской областях и Пермском крае, более 68 миллионов рублей.

Бухгалтер составляла фиктивные платежные поручения и заверяла их электронно-цифровой подписью директора. Затем через систему Интернет-банк средства переводились на счета фирм, подконтрольных сообщнику.

Чтобы скрыть махинации, женщина вручную вносила изменения в программу "1С Бухгалтерия", указывая, что деньги перечисляются в счет оплаты действующих договоров или возврата займов.

К марту 2014 года "Велоцентру" стало нечем платить поставщикам, а в сентябре руководитель подал в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Спустя два месяца суд признал "Велоцентр" несостоятельным и назначил конкурсного управляющего, который и выявил махинации бухгалтера. Было возбуждено уголовное дело.

Также осужденным предстоит выплатить всю похищенную сумму. Суд сохранил арест на имущество молодого человека (автомобиль ГАЗ 69А, три прицепа к легковому автомобилю, два грузовых фургона и iPhone 6) до возмещения ущерба.

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