Его остановили полицейские.

В Урае задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра, преступление было совершено 2 августа 2017 года около одного из торговых центров. Проезжавший мимо наряд ДПС заметил, как молодой человек запинывает лежащего на земле мужчину. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Выяснилось, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за преступления против здоровья. В настоящее время он арестован.