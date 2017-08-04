Пермяк заказал убийство сестры за 7 миллионов рублей03 августа в 19:52
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Его арестовали.
В Перми задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в подготовке заказного убийства 48-летней сестры.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, женщина занималась предпринимательской деятельностью. Ее брат подыскал киллера - ранее судимого знакомого, пообещав ему 7 миллионов рублей.
О готовящемся убийстве стало известно полицейским. Они пресекли преступление на стадии приготовления.
В настоящее время мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение.
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