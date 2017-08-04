У торгового центра.

В ночь на 4 августа 2017 года в Нижнем Тагиле у торгового центра "Кардинал" неизвестные порезали горло местному жителю. Его доставили в больницу.

"На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа. Пока у меня нет никаких данных о пострадавшем. Подробная информация о случившемся будет во второй половине дня", - сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь ММУ МВД "Нижнетагильское" Элина Балуца.

По данным издания "Между строк", потерпевший находился с приятелем. К ним подошла группа незнакомцев и попросила закурить. После отказа один из нападавших ударил мужчину по горлу неустановленным предметом.