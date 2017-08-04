Его арестовали.

47-летнему жителю Кудымкарского района предъявили обвинение в убийстве бывшей сожительницы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было свершено 31 июля 2017 года. Пьяный обвиняемый пришел в дом к 52-летней женщине и начал выяснять с ней отношения. Во время ссоры мужчина нанес потерпевшей 20 ударов ножом. Она скончалась на месте.

Обвиняемый скрылся, но через некоторое время сдался полиции. В настоящее время он арестован.