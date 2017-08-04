И попала под "уголовку".

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат (ч.3 ст.159.2 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в 2016 году приемная мать двух маленьких детей предоставила в отделения Сбербанка поддельные приказы регионального департамента социального развития, разрешающие однократные расходные операции со счетов несовершеннолетних.

Ничего не знавшие о подлоге сотрудники банка сняли с детских счетов 477 920 рублей и передали их женщине, которая потратила деньги по своему усмотрению, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Тюменской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.