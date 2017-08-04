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В Москве задержали интернет-мошенника из ЕкатеринбургаСегодня в 13:02

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Обманувшего 20 человек.

Полицейские задержали в Москве 19-летнего жителя Екатеринбурга по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек создал в соцсети фейковую страничку, через которую организовал продажу смартфонов, электронной техники и одежды. Он предлагал товар ниже рыночной стоимости по стопроцентной предоплате. Покупатели переводили ему деньги на банковскую карту, но товары не получали.

Екатеринбуржец обманул 20 человек из разных городов России. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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