Избивали и отбирали телефоны.

Стражи правопорядка Пермского района задержали трех местных жителей. Им вменяется разбойное нападение и грабеж, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В первом случае пострадал житель села Гамово, который прогуливался поздним вечером по парку. К нему подошли незнакомцы с битой, избили и похитили сотовый телефон. Второй жертвой стала женщина. На нее также набросились в парке и, избив, оставили без средства связи.

В ведомстве отмечают, что задержанные мужчины ранее судимы за кражи. Похищенное ими изъято и возвращено владельцам.