За 55 килограммов "синтетики".

В Тюменский облсуд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Новосибирской области Виталия Иванова и Артура Насирдинова. Они обвиняются в наркоторговле в составе ОПГ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчин в наркобизнес привлек их земляк Павел Исаков (в начале августа его отправили в колонию строгого режима на 11 лет, - прим.ред.). В феврале 2016 троица повезла на Урал 5 килограммов "синтетики". Злоумышленники разложили наркотики по тайникам в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге. Затем они забрали в уральской столице 37 кило зелья, чтобы развезти по другим городам.

Наркодельцов задержали в Тюмени во время очередной закладки. Спустя некоторое время в подвале дома Исакова нашли еще более 12,6 килограмма наркотиков. В общей сложности силовики изъяли 55 кило "синтетики".

Исаков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривали в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

Иванову и Насирдинову грозит пожизненное заключение.

Ранее по теме:

Тюменский суд отправил наркодельца из Новосибирска за решетку на 11 лет