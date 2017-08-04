В Нижнем Тагиле будут судить директора предприятия ЖКХСегодня в 15:54
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За ущерб поставщикам.
В Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении директора ООО "Управление коммунального хозяйства "Теплотехник НТ". Юрий Лямов обвиняется в причинении ущерба поставщикам энергоресурсов на 10 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, с июля 2014 по июль 2015 года Лямов получил от жителей многоэтажки в Ленинском районе деньги за коммунальные услуги. Однако рассчитываться с поставщиками он не стал. Таким образом был причинен имущественный ущерб МУП "Тагилэнерго" (более 3 миллионов рублей), МУП "Нижнетагильские тепловые сети" (более 5 миллионов рублей) и МУП "Горэнерго" (более 2 миллионов рублей).
Свою вину Лямов признал полностью.
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