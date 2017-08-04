Ему предъявлено окончательное обвинение.

Екатеринбургскому бизнесмену Виталию Сиволапу предъявили обвинение в окончательной редакции по двумя статьям - ст.295 (посягательство на жизнь судебного пристава) и ст.177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в настоящее время расследование дела находится в завершающей стадии. В ближайшее время оно будет передано в прокуратуру для утверждение обвинительного заключения, после чего материалы поступят в суд.

По данным следствия, в течение 6 лет Сиволап уклонялся от погашения кредиторской задолженности в 4,5 миллиона рублей. Днем 5 октября 2016 года во дворе дома на Шварца, 4 судебный пристав Сергей Дмитриев описывал машину бизнесмена, подлежащую аресту. В это время обвиняемый скинул из окна на голову сотрудника ФССП бутылку из-под виски. Дмитриева госпитализировали. В марте 2017 года он скончался.

Сиволапу грозит пожизненное лишение свободы.

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