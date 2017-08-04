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СКР ищет бросившую дочь в мусорный бак челябинкуСегодня в 16:59

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Составлен ее фоторобот.

В Челябинской области продолжается розыск жительницы областного центра, которая бросила новорожденную дочь в мусорный бак. Следователи распространили ее фоторобот, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Малышку обнаружили прохожие утром 20 июля 2017 года во дворе дома на Шоссе Металлургов. Девочку доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Очевидцы описали мать ребенка: славянской внешности, возраст 30-35 лет, ростом около 160 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы. Женщина имела неопрятный внешний вид, была одета в грязную футболку с рисунком и джинсы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о личности и местонахождении челябинки, просят позвонить по телефонам: 8 (351) 721-65-80, 8 (351) 722-17-81, 02.

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