При пожаре.

В Каменске-Уральском будут судить 34-летнего предпринимателя. В его сауне при пожаре погибли два человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, происшествие случилось 4 декабря 2016 года в помещении на улице Белинского. От отравления угарным газом погибла 32-летняя женщина. Ее 41-летнего спутника с многочисленными ожогами увезли в больницу. 7 декабря мужчина скончался.

По версии следователей, возгорание произошло из-за оборудования, установленного в парильной комнате. Оно эксплуатировалось с нарушениями требований пожарной безопасности.

Коммерсанту вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.