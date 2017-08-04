×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Владелец сауны пойдет под суд за смерть двух свердловчанСегодня в 17:10

  • Текст

При пожаре.

В Каменске-Уральском будут судить 34-летнего предпринимателя. В его сауне при пожаре погибли два человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, происшествие случилось 4 декабря 2016 года в помещении на улице Белинского. От отравления угарным газом погибла 32-летняя женщина. Ее 41-летнего спутника с многочисленными ожогами увезли в больницу. 7 декабря мужчина скончался.

По версии следователей, возгорание произошло из-за оборудования, установленного в парильной комнате. Оно эксплуатировалось с нарушениями требований пожарной безопасности.

Коммерсанту вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×