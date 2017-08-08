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В Екатеринбурге врач во время осмотра разбила младенцу голову07 августа в 08:10

  • Текст

О пеленальный столик.

В Екатеринбурге патронажный врач разбила младенцу голову. Следователи возбудили уголовное дело по ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, о происшествии стало известно 5 августа 2017 года. Медработник пришла на дом, чтобы осмотреть малыша. Во время манипуляций с девочкой та ударилась головой о бортик пеленального столика.

Мать ребенка обратилась в больницу, где малышке поставили диагноз "тупая травма головы, рассечение лобной области".

Уголовное дело взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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