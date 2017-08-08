Маршрута №80.

5 августа 2017 года около 22.00 в Перми в автобусе №80 23-летнего молодого человека изрезали ножом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ, между двумя пассажирами произошел конфликт. В ходе него один из мужчин достал нож и ударил им оппонента. Пострадавшего увезли в больницу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 22-летний подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ранее молодой человек был судим.