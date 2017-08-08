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Суд оправдал экс-главу АМУРа07 августа в 12:00

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Обвиняемого в мошенничестве.

7 августа 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор экс-директору ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР) Павлу Чернавину. Он полностью оправдан, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Юлия Баяндина.

П.Чернавина обвиняли в мошенничестве и незаконном получении кредита. По данным следствия, процедура банкротства на АМУРе была запущена в августе 2009 года. После чего экс-директор завода предоставил в арбитраж векселя на 1,2 миллиарда рублей, якобы выданные ему предприятием. Суд учел требования бывшего руководителя к АМУРу на указанную сумму. Однако позже следователи установили, что векселя не были обеспечены какими-либо обязательствами, следовательно, Чернавин не имел права требовать деньги с завода.

Также, по версии следствия, в 2008-2009 годах Чернавин по подложным бухгалтерским документам оформил на предприятие три кредита на 12,5 миллиона долларов США (350 миллионов рублей). Деньги банку возвращены не были.

Следует отметить, что прокуратура просила отправить экс-главу АМУРа в колонию на 7 лет.

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