На даче.

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Когалыма, признав его виновным в убийстве. Молодой человек проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Преступление было совершено 19 марта 2017 года. Двое приятелей выпивали на дачном участке. Во время застолья разгорелась ссора, и один из них нанес оппоненту несколько ударов по голове, после чего воткнул ему в грудь нож. Потерпевший скончался на месте.