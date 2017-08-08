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Экс-руководитель пермского Росимущества попала под "уголовку"07 августа в 13:23

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За земельные злоупотребления.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего и.о. руководителя управления Росимущества в Пермском крае Галины Постаноговой. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-группе регионального УФСБ, однако сообщать подробности отказались.

Как стало известно "Ъ-Прикамье", 6 августа 2017 года Г.Постаногова была доставлена на допрос к следователю ФСБ. С женщины взяли подписку о невыезде, после чего ей пришлось отменить запланированную поездку за рубеж.

По словам Галины Постаноговой, расследование связано с якобы незаконной продажей земли владельцу объектов недвижимости, расположенных на ней. Осенью 2015 года ООО "Капитал-Девелопмент" обратилось в ТУ Росимущества за приватизацией порядка 30 участков в Прикамье. По 23 из них в приватизации было отказано, поскольку их площадь превышала 10 гектаров. 8 участков, площадью до 300 квадратных метров, были проданы. По мнению Постаноговой, согласования центрального аппарата в данном случае не требовалось. Следствие же настаивает на том, что руководство ТУ Росимущества не имело права на реализацию федеральных наделов.

Галина Постаногова возглавляла пермское управление Росимущества с 2010 по 2015 год. Позднее она заняла пост заместителя руководителя и окончательно покинула ведомство в конце 2016 года.

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