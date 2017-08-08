Экс-руководитель пермского Росимущества попала под "уголовку"07 августа в 13:23
- Текст
За земельные злоупотребления.
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего и.о. руководителя управления Росимущества в Пермском крае Галины Постаноговой. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-группе регионального УФСБ, однако сообщать подробности отказались.
Как стало известно "Ъ-Прикамье", 6 августа 2017 года Г.Постаногова была доставлена на допрос к следователю ФСБ. С женщины взяли подписку о невыезде, после чего ей пришлось отменить запланированную поездку за рубеж.
По словам Галины Постаноговой, расследование связано с якобы незаконной продажей земли владельцу объектов недвижимости, расположенных на ней. Осенью 2015 года ООО "Капитал-Девелопмент" обратилось в ТУ Росимущества за приватизацией порядка 30 участков в Прикамье. По 23 из них в приватизации было отказано, поскольку их площадь превышала 10 гектаров. 8 участков, площадью до 300 квадратных метров, были проданы. По мнению Постаноговой, согласования центрального аппарата в данном случае не требовалось. Следствие же настаивает на том, что руководство ТУ Росимущества не имело права на реализацию федеральных наделов.
Галина Постаногова возглавляла пермское управление Росимущества с 2010 по 2015 год. Позднее она заняла пост заместителя руководителя и окончательно покинула ведомство в конце 2016 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:07
ФАС добивается снижения роуминговых тарифов
Внутри России.Сегодня в 14:52
19-летний украинец 3 суток дрейфовал на батуте в Черном море
Без воды и еды.Сегодня в 14:50
Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
Новоизбранный глава подписал документ о вступлении в должность.Сегодня в 14:41
В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции №14
Из разваливающегося здания.Сегодня в 14:32
Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпус
И не только его.Сегодня в 14:27
Тюменцы получили около 1000 дисконтных карт сети АЗС "Новый Поток"
Под занавес акции "Лови момент".Сегодня в 14:18
Начался судебный процесс по делу Улюкаева
Обвиняемого в получении крупной взятки.Сегодня в 14:07
"АльфаСтрахование" проследит за запуском "Протон-М"
В рамках страхования гражданской ответственности.Сегодня в 13:50
Акционеры "Уфалейникеля" решили ликвидировать предприятие
Сокращенных заводчан устроят в его бывшие подразделения.Сегодня в 13:47
В Прикамье автобус сбил пешехода на "зебре"
Мужчину госпитализировали.Сегодня в 13:45
На Южном Урале фура без тормозов опрокинулась в кювет
Дальнобойщик отделался легкими травмами.Сегодня в 13:43
Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
Контракт расторгнут.Сегодня в 13:37
В Зауралье педофила отправили за решетку на 20 лет
За надругательство над 3 девочками.Сегодня в 13:33
Свердловчанин грозился взорвать мост подушкой
Ему вынесли приговор.Сегодня в 13:31
Ушедшим миасским чиновникам нашли замену
Спустя месяц.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
- Сегодня в 13:43Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
- Сегодня в 12:47Транспортировку пострадавшей в ДТП на Кипре челябинки отложили
- Сегодня в 12:32Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018
- Сегодня в 12:29Сергей Удальцов вышел на свободу
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".