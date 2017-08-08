В гараже.

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ноябрьска. Он обвиняется в избиении знакомого до смерти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь на 13 мая 2017 года в гараже на улице Энтузиастов. Двое мужчин поссорились, и один из них избил другого. Потерпевший скончался на месте.