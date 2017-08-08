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Суд по делу владелицы Красноуральского химзавода вновь перенесли07 августа в 14:53

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На конец августа.

Суд вновь отложил предварительные слушания по делу владелицы Красноуральского химзавода Ларисы Губайдуллиной.

"Слушания перенесены в связи с неявкой сторон. Следующее заседание назначено на 28 августа", - сообщили "Уралинформбюро" в Красноуральском горсуде.

Изначально слушания были назначены на 27 июля, однако из-за болезни подсудимой их перенесли на 4 августа.

Л.Губайдуллину обвиняют в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Неработающий КХЗ оказался в центре скандала минувшей весной, когда безответственное хранение компонентов взрывчатки обернулось серьезным пожаром. В июле 2016 года химзавод был признан банкротом, покупателей на него ищут до сих пор. Сейчас конструкции цехов распиливают на металлолом, которым активно интересуются криминальные элементы.

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