Стройка встала.

Пермский застройщик ЖСК "Дом на Норильской" потратил на оплату сделанных на бумаге работ 50 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба краевой прокуратуры, в 2015-2017 годах кооператив систематически оплачивал подрядчикам работы, которые фактически не были выполнены. Это привело к образованию 50-миллионной задолженности и остановке строительства 16-этажного дома, в которое были вложены средства пайщиков.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями при строительстве многоквартирного дома). Виновным грозит либо штраф до 1 миллиона рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 10 лет с запретом на определенную деятельность на срок до 3 лет.